Ohlédnutí: Pro studenty byla soutěž Trophée Mille výzvou i životní zkušeností

Čtenář reportér Čtenář

Výborná příležitost, jak ukázat, co umí. To je kulinářská soutěž Trophée Mille, která se uskutečnila začátkem listopadu v jihlavském City Parku. Přestavilo se v ní celkem osm dvoučlenných soutěžních týmů z celé České republiky. A nejlépe si v ní vedli studenti z havlíčkobrodské Obchodní akademie a Hotelové školy. A hvězdami české gastronomie se to na akci jen hemžilo.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

V rámci Gurmet dne s Krajem Vysočina se konala kulinářská soutěž Trophée Mille, kterou ovládli Věra Schusterová a Martin Havlíček z Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod. | Foto: se souhlasem Kraje Vysočina