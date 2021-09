Víte, jak to dopadne, když váš miláček vyladěný do růžova dostane bahenní lázeň? Připomeňte si s námi, jaké byly Pístovské mokřady na Jihlavsku. Návštěvníci a účastníci jednotlivých soutěží však musí počítat s tím, že jejich plechoví miláčci dostanou pořádně zabrat. Podobně však na tom jsou samotní soutěžící. Podívejte se na fotky od Martina Frolicha, který zachytil bahno, vodu, bláto i nadšení v očích.

Pístovské mokřady přilákaly o uplynulém víkendu celou řadu nadšenců. Jejich auta nezůstala čistá. | Foto: Martin Frolich

Účastníci své vozy na závody pěkně vymazlili. Výjimkou nebyla úprava do dámského stylu. Velkým tahákem je každoroční soutěž Jožin z bažin, kdy auta skáčou z rampy do bahnitého jezírka. Offroadová akce přivítala i dakarské závodníky. Mrkněte do naší fotogalerie.