Opráší legendy. Do Telče se sjedou majitelé s nablýskanými veterány

Telčské Muzeum techniky pořádá v neděli 24. dubna v ulici Na Sádkách jarní vyjížďku strojů minulého tisíciletí s burzou. Stručně řečeno, bude to přehlídka těch nejkrásnějších veteránských strojů do roku výroby 1990. Začíná se brzy ráno v osm hodin. Podívejte se, jak to na akci vypadalo loni.

Muzeum techniky v Telči hostilo burzu a vyjížďku veteránů. Bylo na co koukat. | Foto: Marie Majdičová