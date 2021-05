V současné době však je resort kvůli vládním nařízením zavřený, nicméně kamenný kruh Druidů přitahuje pozornost turistů neustále a je dost často v obležení turistů. Byl postaven v roce 2014 jako největší kromlech v České republice. Jeho účelem je pomoc lidem v jejich duchovním vývoji a zlepšení zdraví.

Kamenný kruh se skládá z 33 kamenů (menhirů) umístěných v pravidelném kruhu o obvodu 108 metrů. V jeho středu je 34 kámen, který je ve výšce 717 metrů nad mořem. Tímto kamenným kruhem rovněž prochází rozvodí Černého a Severního moře. Pro správné léčivé účinky se doporučuje, aby byl v kruhu pouze jeden návštěvník, který zde provádí meditaci.

Vstup do kruhu je ze západní strany, tvoří ho průchod mezi dvěma nejvyššími kameny. Je nutno jej použít při jakékoli meditativní činnosti a to pro vstup i opuštění kruhu. Při vstupu je nutno se mezi kameny na chvíli zastavit, případně se jich dotknout dlaněmi. Co se týče postupů při meditaci a léčbě, vše se návštěvníci dozví na informačním panelu přímo na místě.