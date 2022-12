Jihlavská firma Bosch Diesel pořádala na jihlavském náměstí opět svou tradiční benefiční akci s názvem Bosch svařák 2022. Na jihlavském Masarykově náměstí se vystřídaly kapely 20 Minutes, Jan Kopečný a kapela Botox a na závěr dne vystoupila známá skupina No Name. Po čtvrté odpoledne zazpívali vánoční koledy také zpěváci ze Základní umělecké školy Jihlava. Videomapping se opakoval od čtvrté do sedmé hodiny večer hned několikrát. Součástí byl také informační stánek na téma elektromobilita.