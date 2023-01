Otevřete dveře i peněženky Třem králům. Dobrý skutek zahřeje u srdce

Začátek nového roku je tradičně spojený s dlouholetou tradicí koledování v rámci Tříkrálové sbírky. I letos vyrazí s koledou a zapečetěnými pokladničkami skupinky do ulic měst a obcí po celém Jihlavsku. Sbírka začala 1. ledna a potrvá až do 15. ledna. Podívejte se, jak to vypadalo loni.

Tři králové vybrali v roce 2022 téměř dva a půl milonu. | Foto: se souhlasem Marka Mašáta

Oblastní charita Jihlava (OCHJ) sbírku organizuje ve své působnosti od Jihlavska až po Dačicko. V každé obci je koordinátor sbírky, který připravuje skupinky. Ty pak vyráží do svých rajónů. Lidé mají možnost vhodit do úředně zapečetěné pokladničky příspěvek dle svého uvážení. Za odměnu dostanou symbolický cukr a na dveře si mohou nechat napsat požehnání ve zkratce K+M+B a aktuální letopočet 2023. Pokud Tři krále doma někdo nepotká, může přispět do online kasičky na webu www.trikralovasbirka.cz. „Postup je jednoduchý. Stačí zvolit příslušnou částku a v druhém kroku nezapomenout uvést lokalitu Jihlava nebo příslušnou charitu, tzn. Oblastní charitu Jihlava,“ uvedl Roman Mezlík, hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky za jihlavskou Charitu. Kdo si počkal, dočkal se i ve Zborné. Podívejte se na povedený ohňostroj Příspěvek lze zaslat i přímo na účet: 66008822/0800 s variabilním symbolem 777966500 nebo využít platbu pomocí QR kódu. Pokladničky zájemci najdou také v sídle Oblastní charity Jihlava na Jakubském náměstí 2 v Jihlavě, v pekařství Veselo v Husově 46, v provozovnách Lapek na Jiráskově 8 nebo Komenského 8, v Dřevocentru Petr Vaněk na Polenské 3, Natur Styl restaurace ve Škrétově ulici nebo v prodejně pečiva u paní Marešové na Masarykově náměstí 6. V pátek 6. ledna se uskuteční v kostele svatého Jakuba Většího v Jihlavě Tříkrálový koncert ve spolupráci se ZUŠ Jihlava. Akce začne v 16.30. Pokladnička bude na místě. V pondělí 9. ledna bude v plánu na Masarykově náměstí tříkrálový svařák. Od dvou do půl šesté ho zde bude možné zakoupit. Na jelenovi se vozí v Hodicích poslední den roku každý. Podívejte se Tříkrálová sbírka podpoří rekonstrukci budovy a zahrady Centra sociálních služeb Mahenova 16 v Jihlavě dle potřeb odlehčovací služby Adapta a také prostor pro tým služeb s lékaři, zdravotními sestrami, pečovatelkami a jinými. Část půjde na úhradu provozních nákladů služby Charitní záchranné sítě, která je určená pro lidi v nouzi. Zajistí se také materiály a provozní náklady střediska Dobrovolnického centra, dále na zajištění materiální pomoci a potravin pro lidi v nouzi a také udržení dostupnosti a kvality služeb, které jsou ovlivněny rostoucími cenami (energií a PHM). Marek Mašát, koordinátor PR a propagace OCHJ Vánoční putování na poslední chvíli? V Jihlavě je to možné až do Tří králů