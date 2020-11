Ve Zhoři svolávají k bohoslužbám zvony dva. Oba jsou uvedeny v seznamu kulturních památek.

Památné zvony vyzvánějí ve zhořské farnosti již několik století | Foto: Stanislav Chalupník

Starší z nich je datován do roku 1400, tedy do doby vlády Václava IV, syna známého otce vlasti Karla IV. Mladší je datován v roce 1515. Je až s podivem, že se oba po dlouhou historii vyhnuly zrekvírování a následného přetavení do kanónů. Zvony váží dohromady vice než 500 kilogramů, ale zvoní na ně sotva osmdesáti kilový zvoník Radek Mutl, který je také výrazným hercem místního ochotnického spolku Včelinec. Zvonění je velmi hlučné a vy tak ve stísněném prostoru věže, můžete být vděčni za svou nedoslýchavost.