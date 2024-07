V čem byl pro vás koncert k 30. narozeninám Gaudia výjimečný?

Červnový narozeninový koncert byl mimořádný v mnoha směrech. Třeba tím, že se při něm na pódiu vystřídalo na 350 účinkujících. Kromě současného Gaudia na akci zazpívali i jeho bývalí členové a prostor dostala také naše Radost, kde zpívají mladší děti. Slavilo s námi také Foukando, smyčcový orchestr a kytarový soubor ZUŠ nebo žáci tanečního oboru. Nechyběla Melodie a mnoho dalších hostů. Naším cílem bylo, aby všichni vnímali koncert jako svoji oslavu. Aby se na jevišti cítili dobře a aby celá událost pro ně byla srdeční záležitostí.

Příprava koncertu musela být velice náročná.

Byla! Koncert ke 30. narozeninám Gaudia jsme plánovali asi rok. Promýšleli jsme, jaký vybrat repertoár, jak propojit současné Gaudium, Radost i bývalé členy, aby vše dávalo smysl. Do technické a organizační přípravy se zapojilo obdivuhodné množství ochotných pomocníků. Velký kus organizační práce odvedli i mnozí členové Gaudia. Vše se nakonec podařilo připravit a v den, kdy se koncert konal, vše hezky klapalo. Ať už stavba scény, příprava občerstvení, za což moc děkuji rodičům našich žáků, tak i samotný koncert. Cítil jsem, že do toho dali všichni to nejlepší, a myslím si, že nejen pro mě to byl opravdu jeden z životních koncertů.

Sbormistrem Gaudia jste od roku 2019, jak jste se jím stal?

Už patnáct let vedu jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie. Gaudium jsem proto docela blízce znal už delší dobu. Poprvé jsem sbor slyšel – pamatuji si to přesně – na koncertě v červnu 2001 v kostele svatého Ignáce a moc se mi tehdy líbil. Spoluzakladatelkou Melodie je Dana Fučíková, ředitelka ZUŠ, ke které jsem v minulosti chodil na hodiny sólového zpěvu. Byli jsme ve stálém kontaktu. Když mě v roce 2019 oslovila, jestli bych se nechtěl stát součástí jejího pedagogického týmu, kývl jsem. Měl jsem za sebou jedenáctileté působení v Základní umělecké škole v Telči a vycítil jsem, že je ten správný čas na změnu.

Gaudium má v současnosti téměř sto členů. Jsou mezi nimi i výrazné pěvecké talenty, o kterých třeba v budoucnu podle vás ještě uslyšíme?

Bez pochyby. Na podzim roku 2023 jsme některým zpěvačkám z Gaudia dali sólovou příležitost v Melodii, s níž jsme zpívali velkou barokní skladbu Gloria od Antonia Vivaldiho. A právě tři dívky z Gaudia se zhostily velkého barokního sóla a obstály naprosto fantasticky. Chci, aby Gaudium dávalo těmto talentovaným mladým lidem příležitost se rozvíjet a sbírat sólové zkušenosti. Je to jeden z našich úkolů - pracovat s talenty a dávat jim příležitosti se zdokonalovat. Například dvě dívky z Gaudia byly letos přijaty ke studiu na konzervatoři - obor sólový zpěv. Není to vůbec jednoduché a já jsem pyšný, že se jim to podařilo.

Dívky navíc na koncertech působí i velmi skromně.

Je to tak. Cením si na nich, že si nehrají na hvězdy, jsou k sobě přátelské a je na ně spolehnutí. Ať už zpívají sólo nebo ve sboru, nedávají najevo, že by bylo pro ně něco více nebo méně. Toho si moc vážím. Záleží jim nejen na osobním rozvoji, ale cítí odpovědnost i za výsledek celého kolektivu.

S Gaudiem jste už pět let. Je nějaký zážitek, okamžik, který se vám vryl do paměti?

Určitě nikdy nezapomenu na první koncert s Gaudiem. Zpívali jsme v koncertním sále základní umělecké školy pásmo písní z muzikálu Bídníci a děti se pro větší autentičnost skvěle namaskovaly. Vypadaly opravdu strašidelně. Stáli jsme na balkoně a na konci jsme po lidech házeli papírové koule. Opravdu jsme si to všichni užili a byl to krásný živý vstup do našeho společného koncertování, které pak bohužel na delší dobu přerušil covid.

Po covidové pomlce jste si to ale začali společně vynahrazovat. Zpívali jste ve Valtické jízdárně, ve Valdštejnské zahradě a v loňském roce jste se zúčastnili také akce Světlo za Lidice.

Ano, i to je určitě jedno z vystoupení, na které rád vzpomínám. Světlo za Lidice je setkáním dětských sborů z celé republiky, jejímž mottem je Jsme děti, které zpívají lidickým dětem. Lidice jsou nepopsatelně silným místem. Když jsme čekali na naše vystoupení u pódia, začalo pršet. Nastoupili jsme na pódium a zpívali úplně zmoklí. Gaudium zpívalo úžasně, přišel opravdu silný zážitek. Nezapomenutelná chvíle plná napětí a naplno prožité pietní atmosféry.

S Gaudiem ale nevystupujete pouze v Česku, jezdíte také do zahraničí.

A moc rádi! Navštívili jsme například Německo nebo Itálii. Opět zásoba hezkých zážitků. Jako například když jsme se před koncertem v Benátkách rozezpívávali u baziliky svatého Marka. Najednou se kolem začali zastavovat lidé, kteří si nás fotili a natáčeli. A tak jsem Gaudiu říkal, vidíte, i rozezpívávání je zajímavé! No a potom přišli policisté, kteří nám oznámili, že se na tom místě zpívat nesmí. Tak jsme rychle mizeli do kostela Santa Maria della Pieta, kde už jsme zpívat mohli a měli.

Líbí se mi, s jakým nadšením o koncertech a celkově o vaší práci s dětmi mluvíte, dokáží vás vůbec něčím naštvat?

Občas je těžké děti a mládež naučit rozlišovat, kdy je čas práce a kdy zábavy. Přichází situace, kdy se mi nedaří je přesvědčit, že teď máme generální zkoušku a je opravdu potřeba zpívané skladby docvičit. A oni pořád dělají nějaké fórky! Zábava a uvolněná atmosféra je důležitá, ale čas od času se sboristé musí smířit s tím, že je potřeba se naplno vrhnout do práce na společném díle.

Umíte třeba na děti i zakřičet? Nedokážu si to u vás totiž představit.

Občas se zvýšit hlas asi musí. Zakřičím ale opravdu jen velmi zřídka. Tak maximálně jednou za tři roky. Snažím se tomu ze všech sil vyhnout. Myslím si, že sbormistr by se neměl nechat dotlačit do toho, aby musel křičet. Pokud se to stane, tak to vnímám spíše jako svoje selhání. Důležité je budovat důvěru a pracovat na vzájemné komunikaci.

Věřím tedy, že se těšíte na odpočinek v létě. Kam se s rodinou chystáte na dovolenou?

Já jsem za letní učitelské volno opravdu vděčný. Mám pocit, že bych bez něj nemohl dlouho pedagogickou a sbormistrovskou profesi dělat. Potřebuji vypnout a dát si od hudby úplný oddech. Abych se začal zase na společné hudební tvoření těšit. Nyní se hlavně těším, že budu více s rodinou. Máme rádi dovolené pod stanem a na kolech. Letos vyrážíme k Baltskému moři.

Odpočinek je určitě potřeba. V příštím roce bude Základní umělecká škola Jihlava slavit sto let od svého založení, takže vás čeká nabitý program.

Budeme součástí mnoha koncertů, ať už s Gaudiem nebo Radostí. Hned 12. září vystoupí Gaudium v Horáckém divadle na zahajovacím koncertě. V říjnu nás pak čeká koncert v gotickém sále jihlavské radnice a budeme se podílet i na slavnostní mši. Lidé se mohou těšit i na náš tradiční vánoční koncert v DKO a zavítáme i do jihlavské zoologické zahrady. Velké finále oslav nás čeká 13. června 2025 na Masarykově náměstí, kde vystoupí i kapela Čechomor.

Věřím, že i v příštím roce se tak dočkáte mnoha třeba i životních zážitků. Máte nějaký cíl, kterého byste chtěl v pracovním životě dosáhnout?

Nikdy jsem k žádným velkým kariérním cílům nesměřoval. Jsem vděčný, když mohu život, ať už osobní nebo pracovní, prožívat naplno, přítomně a v hezkých vztazích s lidmi okolo. Žiji pro výjimečné chvíle, třeba i momenty, jako byl například narozeninový koncert Gaudia, nebo dubnový koncert s Melodií a mým dávným spolužákem Janem Smigmatorem. Tam jsem vnímal krásné lidské souznění. Jsem šťastný, když se podaří všechny naladit na jednu vlnu. Hudba je k tomu mocný nástroj. S opravdovým souzněním přichází nezapomenutelné chvíle. Pro ně a z nich žiji.