Šaryk je dvanáctiletý kříženec německého ovčáka. Šaryk je veselé a zbrklejší povahy. Je to skvělý hlídač, na cizí lidi pouští hrůzu, po seznámení je ale mazlivý a přátelský.

Pejsek Šaryk hledá nový domov. | Foto: archiv Azyl Dej pac

Děti má rád, je k nim hodný a nechá si od nich líbit cokoliv, klidně i sáhnout do misky. Vzhledem ke své zbrklé povaze je však vhodnější spíše k větším dětem, které svou velikostí a sílou v touze po mazlení nepovalí. Co se psů týče, ty si vybírá, je tedy potřeba vyzkoušet. Kočky rád nemá. Miluje procházky, společnost a jídlo, po tom by se mohl doslova utlouct. Základní povely se správnou motivací zvládá. Šaryk je útěkář, i ve svém věku se stále rád vydá za dobrodružstvím za hárající fenou, je tedy nutné důkladně zabezpečit místo pobytu, aby neutíkal.Pomáháme s hledáním nového domova, případně o umístění. Nyní se nachází v Pelhřimově. Zájemci se mohou obrátit na telefonní číslo 721 112 764.