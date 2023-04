Velikonoce bez jarmarku ve Smetanových sadech v Jihlavě už jsou skoro nemyslitelné. Tomu letošnímu vládlo o Zeleném čtvrtku pěkné slunečné počasí. Děti se bavily s pomlázkami, barvením vajíček, ale i divadlem. Podívejte se.

Jarmark ve Smetanových sadech na Zelený čtvrtek. | Foto: se souhlasem Města Jihlava

Do uší křápaly řehtačky, podium dunělo pod tanečním dupotem. Do Jihlavy pozvali do jednoho z nejkrásnějších parků folklorní soubory Pramínek Jihlava, třebíčský Bajdyš a Bajdyšek, zahrál Jindra Kelíšek s kapelou a pozdvižení způsobila Živá Poppy Teatre, s nimiž se nešlo nudit.

Jak slavíte Velikonoce? Pochlubte se vašimi fotkami