Dalešice a Postřižiny. Tohle spojení už městečku na Třebíčsku nikdo neodpáře. Stačí, když vejdete do dvora slavného pivovaru, kde se o něco více slavný film natáčel. Představujete si, jak asi klasické dílo československé kinematografie tehdy vznikalo. Třeba kde se točily známé scény, kdo opravdu vylezl na vysoký komín a jak si Dalešice užívaly přítomnost známých herců a umělců. Za snímky děkujeme Zuzaně Musilové.

Když se řekne Dalešice, tak si každý vybaví Postřižiny a Dalešický pivovar. Dalešice však mají ještě dominantu v podobě vodní nádrže s elektrárnou. | Foto: Zuzana Musilová

Mnoho odpovědí vám zodpoví přímo v pivovaru. Ale s trochou štěstí i na ulici narazíte na pamětníka, co u slavného natáčení filmu podle knižní předlohy Bohumila Hrabala tehdy byl. Filmaři ovšem neměli vyhlédnuté jen Dalešice, zavítali i do dalších městeček v regionu. Jako třeba do Počátek a do Studené. Dalešice jsou známé i díky stejnojmenné vodní nádrži s elektrárnou. Na hráz je to odsud pár kilometrů. Vidět je z ní i jaderná elektrárna Dukovany. Trochu v pozadí stoji dalešicky zámek. Památka v soukromém vlastnictví zatím čeká na lepší časy.