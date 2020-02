Proto poprvé před 14 lety proběhl v Lukách ples farnosti a sdružení Petrov. Sdružení zaštiťuje ty, co se v brněnské diecézi nějakým způsobem věnují práci s dětmi a mládeží.

Z počátku nás provázela nejistota, ale postupem let jsme zjišťovali, že ples se líbí, nás to baví a lidé se takto mohou potkávat a bavit. Zprvu jsme si sami kladli i nějaké otázky týkající se předsudků okolí, co se na takovém plese dělá, jestli je to „čajová“ párty, nebo jestli se tam modlíme? Ne, ples probíhá úplně normálně – hudba, předtančení, hra o ceny ve formě tomboly, nějaké překvapení…

Pravdou ovšem je, že tým, který ples chystá v čele s místním farářem Milošem Mičánkem, se za zdárný průběh plesu modlí. Záleží nám na tom, aby lidem bez rozdílu vyznání bylo spolu dobře, aby se bavili a prožili pěkný večer. Ples za ta léta navštívilo mnoho lidí, někteří jsou s námi od začátku, mění si služby, nebo plánují třeba dovolenou na horách. To je velkou motivací, „motorem“ v našem snažení. Ples přinesl mnohá seznámení, přátelství, svatbu.

V letošním roce jsme připravili půlnoční překvapení ve stylu filmu Sestra v akci s Whoopi Goldberg – dirigentku nemohl ztvárnit nikdo jiný než otec Miloš. Myslím, že všichni se skutečně bavili při písni I Will Follow Him spolu se „sestrami“. Jsme rádi, že mezi sebou máme kněze, který nás provází ve víře a zároveň má smysl pro humor a nebojí se nechat si ze sebe udělat legraci. Naše poděkování patří všem sponzorům, firmám, přátelům, rodinám, kteří ples podporují svými dary, výrobky, časem, modlitbou.

Eva Mátlová