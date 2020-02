Po loňské závodní sezoně, kdy zaznamenaly řadu úspěchů, telčské mažoretky s napětím očekávají tu letošní. Vedle tradičního Střevíčku totiž o posledním červnovém víkendu pořádají mezinárodní soutěž IAM - European Grand Prix. Dorazí i týmy z Polska, Ukrajiny, Chorvatska a dalších zemí.

Telčské mažoretky září. | Foto: archiv Renaty Křížkové

Na pátek chystáme průvod všech účastníků městem, představení porotců a galavečer. V sobotu ráno začnou soutěže, které skončí až v neděli večer. Předvedou se mažoretky od šesti do dvaceti let. Zapojí se i rodičovské týmy ze zahraničí, telčský mít nebudeme. Polští účastníci dorazí s dechovou kapelou a připomenou, jak mažoretky dříve vystupovaly. Ti nejlepší si z města UNESCO odvezou medaile, na nichž nebude chybět upomínka na Telč, obrys telčského domu. Medaile připravují odborníci ze Žirovnice. Pro všechny účastníky Grand Prix chystáme i dárek na památku, bude to malý keramický dům.