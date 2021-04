Podívejte se na úžasné záběry z dronu v okolí Mohelna

Je tu jaro a poté, co pominul zákaz bránící lidem na vycházce opustit jejich obec, tak kdo může, vyráží na procházky do přírody. Se svým dronem se vypravil Leoš Římovský do Mohelna, kde zachytil kouzelnou Mohelenskou hadcovou step a její okolí.

Záběry z dronu v okolí Mohelna | Foto: Leoš Římovský