Na podzim 2018 se konala úspěšná výstava v prostorách telčské radnice a poté byly snímky téměř dva roky umístěny na malé scéně Horáckého divadla v Jihlavě. „Nápad pomáhat ostatním focením a podílet se na charitativních akcích pochází již ze střední školy. Od vedení telčského gymnázia mi bylo doporučeno, abych se zaměřil na organizace z okolí Telče. Vybral jsem si Sdílení a tenkrát mě ani nenapadlo, že spolupráce bude až takto dlouhodobá a úspěšná. Se zaměstnanci Sdílení jsem navštěvoval klienty odlehčovací služby a nafotil jsem spoustu snímků celkem ve dvanácti domácnostech. Já, tehdy 18letý fotograf, kterému téma stáří a smrti bylo tak vzdálené, jsem se osobně setkal s lidmi trpící různými nemocemi a potřebou pomoci od druhých. Díky této zkušenosti jsem začal stáří vnímat jinak a uvědomil jsem si, jak důležité jsou služby organizací jako je Sdílení,“ objasňuje počátky focení Jakub Hejl.

Vrcholem celého Jakubova snažení se stala výstava v Senátu, nad kterou převzal záštitu předseda Senátu pan Miloš Vystrčil. „Byli jsme za tuto příležitost velmi rádi. Pan Vystrčil je již od roku 2013 předsedou správní rady Sdílení a právě od něj přišla myšlenka výstavy v prostorách Valdštejnského paláce. Pro nás je to příležitost, jak veřejnosti ukázat práci našich pečovatelek a otevřít tak téma stáří a pečování,“ říká Eva Švecová, fundraiserka Sdílení.

Pozvaní hosté si mohli nejprve prohlédnout prostory Senátu a poté je již v jednacím sále přivítal sám pan Miloš Vystrčil. Vernisáže se zúčastnili partneři, dárci, zaměstnanci a podporovatelé Sdílení. Nechyběly zde ani zakladatelky organizace paní Marie Gregorová a Jana Boháčiková nebo starosta města Telče pan Vladimír Brtník. Paní Gregorová využila příležitosti, aby zde poděkovala pečovatelkám a sociálním pracovnicím Sdílení za jejich nelehkou práci a velké nasazení. Celým podvečerem se linul krásný zpěv Josefíny Horníčkové za doprovodu kytaristy Karla Bárty.

„Mým cílem je předat divákovi vhled do stáří, že nemusí být v každém ohledu jednoduché, a že život nejde vždy podle plánu. A proto si máme vážit všech kolem nás a dělat především to, co my chceme právě teď, protože přítomnost nám nikdy nikdo nevezme,“ uzavírá třešťský rodák Jakub Hejl.

Eva Švecová, PR Sdílení