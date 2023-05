Pomáhat, o to tu běží. Zájemci mohou Sdílení pomoci dvěma akcemi

Pomáhat, o to tu běží! – takové je heslo letošního, sedmého ročníku tradiční benefiční akce Sdílení s názvem Běh městem šťastných lásek, která se uskuteční v Telči od 30. července do 5. srpna. Máte chuť pomáhat, ale vůbec neběháte? To vůbec nevadí, protože my ve Sdílení vítáme jakýkoli pohyb – chůzi, kolo, odrážedlo, kočárek či invalidní vozík.

Zájemci se mohou vydat na dvě běžecké akce a pomoci Sdílení. | Foto: se souhlasem Sdílení

Jste-li nedočkaví, na stránkách www.behyprohospice.cz již byly spuštěny registrace, a to včetně možného nákupu krásného funkčního trička pro dámy, pány i děti. Tak neváhejte. Loňský výtěžek z Běhu městem šťastných lásek Zdroj: Youtube Pokud byste však chtěli dostát výše uvedenému heslu a běžet do slova a do písmene, máme pro Vás nabídku měřeného závodu. V sobotu 17. června proběhne v telčských Lipkách již třetí ročník Půlmaratonu pro Sdílení. Je možné běžet celou „půlku“, nebo se o ni podělit v rámci tříčlenné štafety. Registrace je již nyní možná na www.behyprohospice.cz, nebo na místě v den závodu. Lidé v Jihlavě byli štědří. Ve sbírce potravin darovali přes devět set kilo Pomáhat těm, kteří běžet, jít ani jet na kole již nemohu - o to tu běží! Děkujeme všem, kteří se rozhodnou pohybem podpořit péči o nevyléčitelné pacienty v jejich domácím prostředí. Milena Kopečná – fundraising, péče o dárce Sdílení