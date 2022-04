„V současné době světem hýbe vlna solidarity a pomoci pro ukrajinské běžence, ale nesmíme zapomínat i na lidi u nás, kteří se dostali díky navyšování energii a inflace do finančních problémů a nepříznivé sociální situace,“ apeluje na veřejnost Ida Kopalová Mitisková, pracovnice Záchranné sítě pod Oblastní charitou Jihlava. Za poslední půlrok evidují terénní pracovníci jihlavské Charity navýšení počtu seniorů a matek samoživitelek, kteří se ocitli v nouzi, a to zhruba až o 45–50 %. Právě jim by měla být primárně poskytnuta potravinová pomoc ze sobotní sbírky.