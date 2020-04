Pracujeme tak, aby se nikdo s nikým nepotkal a zabránili jsme tomu, aby se případná nákaza šířila Sdílením. Proto nás v těchto dnech lidé nezastihnou na poliklinice, ale všichni zaměstnanci vyjíždí ve dne v noci ze svých domovů. V současné době pečujeme ve všech našich službách o sedmadevadesát klientů v jejich domácím prostředí. Práce je čím dál více náročná, avšak nepolevujeme. Naše motto je Pomáháme vám zůstat doma. A tak to bude i v následujících dnech a týdnech.

Oslovilo nás město Telč a společně s Charitní pečovatelskou službou Telč nabízíme pomoc starým lidem a lidem v karanténě, kteří nemají možnost zajistit si vyzvednutí léků v lékárně a nákupu nejnutnějších potravin a hygienických potřeb. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 567 112 407 od pondělí do pátku v čase od osmi do deseti hodin. Nákup jim doručíme v den objednání v čase od jedenácti do osmnácti hodin. Hodnota jednoho nákupu je maximálně pětistovku. Služba je bezplatná, ceny nákupů vyúčtujeme souhrnně po ukončení mimořádného opatření. Náklady na tyto služby hradí město Telč v rámci krizových opatření

Věříme, že toto období všichni zvládneme co nejlépe. Velkou motivací je pro nás vlna solidarity, která se zvedla a lidé ochotně pomáhají Sdílení každým dnem. Dobrovolníci nám šijí roušky, hlídají a učí se s našimi dětmi, aby zaměstnanci mohli chodit do práce, nabízejí nám pomoc s nákupy pro seniory nebo s administrativou ve Sdílení. Také nám dárci vyrobili obličejové štíty nebo nám poskytli zdarma desinfekci. Všem jsme velice vděčni. Jen díky tomu můžeme nadále dobře fungovat a zajišťovat péči pro ty, kteří to potřebují.

K této jarní době patří již řadu let dobročinný velikonoční jarmark, jehož výtěžek jde na podporu domácího hospice. Přípravy na jarmark byly v plném proudu, když nás zastihla informace o zákazu pořádání veřejných akcí. Na jarmark jsme se už velice těšili. A jistě i spousta lidí, kteří v tento čas do Telče zavítají. Jen loni jich jarmark navštívilo na čtyři tisíce.

Přemýšleli jsme, jak se jarmarku úplně nevzdat. Ke Sdílení patří už neodmyslitelně palačinky. Vytvořili jsme tedy na čtvrtého dubna, kdy se měl jarmark konat, výzvu pro všechny milovníky palačinek. Můžete se také zapojit. Provoňte v sobotu čtvrtého dubna domácnosti těmi nejlepšími palačinkami! Sdílejte na facebooku a instragramu svá videa, fotky, recepty s hashtagem #palacinkyprohospic. Prožijme tento den společně na Virtuálním jarmarku a podpořme tímto gestem domácí hospicovou péči.

Výtěžek z letošního jarmarku jsme chtěli využít k nákupu dvou oxygenátorů pro klienty domácí hospicové péče. Rozhodli jsme se tohoto cíle nevzdat a uspořádat sbírku. Kdokoliv může podpořit naše klienty v závěru života. Více se o sbírce dozvíte na našich stránkách www.sdileni-telc.cz. Děkujeme všem, kteří se zapojí.

Eva Švecová, fundraiserka obecně prospěšné společnosti Sdílení