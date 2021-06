Postřižiny v Dalešicích. Strýc Pepin a krásná správcová na komíně. Poznáváte?

Vysočina patří mezi oblíbená místa filmařů. Lidé tak mohou navštívit například hrad či město, kde se natáčel jejich oblíbený film nebo pohádka. My se podíváme díky fotografiím Evy Fruhwirtové do dalešického pivovaru na Třebíčsku. Uplynulo už čtyřicet let od premiéry slavného filmu Postřižiny, který zde natočil režisér Jiří Menzel.

Brána do pivovaru v Dalešicích | Foto: Eva Fruhwirtová