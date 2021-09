V pátek zahájilo program folkové duo Raf a Taksík a pak jsme se mohli pod hvězdným nebem podívat na filmovou novinku Prvok, Šampon, Tečka a Karel. Díky dobrovolnému vstupnému se zámecký park zaplnil a všichni se náramně bavili. Po skončení ještě následovala zábava a vše bylo doprovázeno výborným občerstvením z Hostince pod Jasanem ve Smrčné.

Sobotní dopoledne zahájila otevřená výstava "Na křídlech za lva", která se věnuje letcům v RAF. Odpoledne zaplnila zápolení malých i velkých fotbalistů, obě dovedena k vítězství. Hned po fotbale přijel z Polné Kašpar Kuba, aby se dvě hodiny na nádvoří věnoval malým dětem a předváděl jim kejkle, bubliny, balonky a další aktivity. Nádvoří bylo plné dětského smíchu a tak to má být. No a večer už přišla zábava se skupinou EDMONT, která vydržela hrát do ranních hodin.

Nedělní program již tradičně provázel tradiční jarmark na nádvoří, mše svatá pod vedením pátera Petra Vavřince Konopíka, ale také odpolední program v čele se Sklenařinkou, na kterou navázalo vystoupení dívek z Nart dance school a pak neuvěřitelný hudební zážitek s kapelou mladých jihlavských muzikantů The Shots. Tančilo se a zpívalo a nikomu se nechtělo domů. Celý víkend doprovodily prohlídky a projížďky elektromobily, které zprostředkovala místní firma Koníř.

Martina Lisová, starostka městyse Větrný Jeníkov