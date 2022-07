Výjezd asi třicítky aut různých značek se konal v rámci závodu Mezi dvěma branami. Veteránská auta se už v sobotu účastnila závodu v historické Telči. Poté si zájemci zajeli do letohrádku svatý Vojtěch v Počátkách a v neděli jejich program pokračoval na hradě Roštejn. Po příjezdu na místo si závodníci mohli prohlédnout vnitřní prostory hradu, dát si zde oběd a poté pokračovat zpět do Telče a odsud do svých domovin. K vidění byly opravdové skvosty. Od značek Praga, Škoda, Ford až k americkému Buicku z roku 1908.