Skupina Billy Barman je jednou z nejvýraznějších kapel nové hudební vlny na Slovensku. Svoje glamrockové písně nahrávají třeba se Slovenským Luďovým umeleckým kolektivem nebo s rappery Glebem a Vecem. Pětkrát byli za svoji tvorbu ocenění cenou Radio_Head Awards, naposledy v roce 2020 vyhrála jejich deska Zlatý vek hlavní kategorii Album roku.

Místo, kde se chcete ztratit. Kukuřičné pole u Telče zve k radovánkám

„V sobotu navíc zahrají Korben Dallas, skvělá kytarovka, která z undergroundou vystoupala mezi nejžádanější kapely na Slovensku. Jejich píseň Otec zaplavila po svém vydání všechny hitparády. Sám ji už několik let nemůžu dostat z hlavy“, říká se smíchem Vojtěch Kolář a dodává: „Mimo jiné spolupracovali na albech s Janou Kirschner, Davidem Kollerem, Anetou Langerovou nebo kapelou Zrní.“

Pořadatelé sem každoročně zvou také to nejlepší z místní hudební scény, třeba Funky Ship nebo Spaziergang, a taky to nejlepší z lokálního gastra. Třeba pivovar MadCat, RFB Vegan foodtruck, americký Amigo Grill nebo Snovou zmrzlinu. To všechno navíc v krásné atmosféře pod rozrostlými kaštany u venkovního baru. Kompletní program na www.prazdninyvtelci.cz.

Už jste nasáli atmosféru Prázdnin v Telči? Podívejte se, jak to tam žije