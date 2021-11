Město Jihlava se totiž stalo partnerem projektu, který pomáhá zapojit děti z nevýhodněných sociálních skupin do dění ve společnosti prostřednictvím kultury, konkrétně street artu a dalších audiovizuálních aktivit.

Murál má dvě části, v jedné se Chemis vyjádřil k tématu Sociální inkluze a v druhé části dostaly prostor děti, které vytvořily murál s tématem Problémy našeho světa. A co je to murál: To je moderní umělecký styl zaměřený na velkoplošnou malbu na stěny ve veřejném prostoru, většinou si je majitel objedná za účelem výzdoby.

Kateřina Moreira Přikrylová