Kdo měl na Bílou sobotu odpoledne cestu kolem železničního nádraží v Moravském Krumlově, mohl přivítat zvláštní návštěvu na kolejích. Zastavila se tam totiž zvláštní jizda z Brna s parní lokomotivou Skaličák. Za krásné fotky děkujeme Vlastimilu Pavlíkovi.

Na Bílou sobotu odpoledne se na nádraží v Moravském Krumlově zastavila parní lokomotiva "Skaličák". | Foto: Vlastimil Pavlík

Tak tohle v jízdním řádu nebylo. Parní lokomotivy neprojíždí jižní Moravou zrovna pravidelně, o to větší zájem vzbudila zvláštní jízda, která se asi na hodinku zastavila na nádraží v Moravském Krumlově. Blízcí a přátelé zřejmě zorganizovali patřičnou oslavu k významnému životnímu jubileu mašinfíry na odpočinku a do Moravského Krumlova přijela zvláštní jízda tažená parní lokomotivou řady 433, lidově nazývané Skaličák. V závodech slavné značky Českokomoravská-Kolben-Daněk jich v roce 1948 během několika měsíců postavili celých šedesát. Až do sedmdesátých let pak lokomotivy sloužily na místních tratích v osobní i nákladní dopravě. Do současnosti se Skaličáků dochovala zhruba desítka. Když je dělníci v ČKD stavěli, začínal jubilant a pozdější mašinfíra zrovna chodit do školy.