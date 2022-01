Kluziště v parku na Husově náměstí bude v provozu až do 29. ledna. Ve všední dny je bruslení do dvou odpoledne přednostně pro základní a mateřské školy, od tří do osmi potom pro veřejnost, v sobotu a v neděli je otevřené od 10 do 20 hodin. V neděli 9. ledna se tu od půl druhé dokonce uskuteční karneval na ledě.