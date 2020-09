„Data, která máme k dispozici jsou za poslední 3 dny natolik znepokojivá, že jsme se rozhodli pro zrušení celé akce. Celou dobu jsme si mysleli, že koncert zachráníme tím, že jej přesuneme do vnitřních prostor s omezenou kapacitou, ale situace se v posledních dnech zhoršila natolik, že nechceme ohrozit zdraví účinkujících ani návštěvníků. Navíc jsme si vědomi, že po překročení kapacity 100 návštěvníků nastupuje povinnost na akcích ve vnitřních prostorách používat roušku, a to v prostředí hudebního klubu, kde se hraje bigbít prostě není reální dodržet“, uvedla k důvodům promotérka Markéta Baťová.

„Mrzí nás to. Stálo nás to spoustu čau, přípravy, peněz i nervů, ale riziko je příliš vysoké. Navíc pořádat dobročinnou akci v atmosféře strachu a obav, kde si to mají lidé naopak užít uvědomit si smysl své dobročinnosti, nedává žádný smysl. Muzikantům, fanouškům i našim partnerům se omlouváme a věříme, že naše rozhodnutí pochopí“, vzkazuje zakladatel koncertu, zpěvák Víťa Schrek z AlternativaPro.

MARKÉTA BAŤOVÁ, za AlternativaPro, z.s.