Festival Přijďte na koncert, pomůžete je minulostí. Už pojednadvacáté mohli lidé přispět na dobrou věc. V areálu letního kina v Jihlavě se první zářijovou sobotu konala pravidelná benefice pod taktovkou agentury AlternativaPro a dobrovolníků. Návštěvníci si užili deset hodin muziky, třinácti kapel na dvou velkých pódiích a vystoupení taneční školy Nart Dance School.

Na letním kině koncertovaly kapely pro dobrou věc. Výtěžek překonal hranici sta tisíc korun. | Foto: Lukáš Beneš

A jak prozradila promotérka koncertu Markéta Báťová – i letos se díky sponzorům a partnerům podařilo uhradit všechny náklady a dodala: „Každoročně jsme společnými silami opět pomohli dobré věci. Tentokrát putoval celý výtěžek ze vstupného jihlavskému Krizovému centru. To poskytuje psychosociální služby uživatelům, kteří se ocitli v krizové situaci, jež naléhavě ohrožuje život, či významně snižuje jeho kvalitu a vyžaduje bezodkladné řešení.“

Na Jihlavsku bylo ten den spoustu velkých událostí, i přesto si Báťová výtěžek pochvaluje : „Výtěžek je naprosto úžasný, lidé jsou boží. Hrozně mě těší, že i přesto, kolik v okolí bylo krásných akcí, tak přišli právě na tu naši a díky tomu se podařilo vybrat nádherných 104 266 korun, což je nejvyšší suma v historii této akce. A jsem za to opravdu šťastná. Protože to ukazuje na to, že to má smysl a dodává nám to další náboj do pořádání nového ročníku. A určitě budu moc ráda, když se zase za rok potkáme v krásných prostorách areálu letního kina, abychom opět spojili síly a podpořili a pomohli dalším organizacím a spolkům v Jihlavě.“

Peníze využije Krizové centrum Jihlava na provozní náklady, různé pomůcky pro klienty nebo i na školení svých pracovníků.

Hudebníci, kteří tam vystoupili bez nároku na honorář, na festivalu ocenili perfektní zvuk i organizaci. Návštěvníci si naopak pochvalovali jedinečnost tohoto benefičního undergroundového festivalu, který nemá v krajském městě obdoby, a který se už stal tradiční událostí na konci prázdnin.

„Za to všem AlternativaPro nesmírně děkuje a moc si toho vážíme. Do příštího ročníku se pokusíme udělat maximum, abychom to ještě zlepšili a třeba i přitáhli nové skalní fanoušky. Jsem šťastná, že se 21. ročník díky všem zúčastněným, partnerům, kapelám a dobrovolníkům AlternativaPro vydařil a pokud to bude jen trochu možné slibujeme, že se příští rok na letňáku v Jihlavě zase potkáme.“ uzavřela Báťová.

Do akce se zapojilo vedle Statutárního města Jihlava, také řada firem a podnikatelů, kteří neváhají a jsou ochotní zapojit se a tím pomoci někomu, kdo neměl takové štěstí.

Moderátorkami letos byla opět Markéta Báťová a Kateřina Dostálová.

Program pro děti, které měli v doprovodu dospělých vstup do 12 let věku zdarma, zajišťovaly na dětském hřišti dobrovolníci AlternativaPro, Eliška Hujková s malováním na obličej a Martina Trundová se zaplétáním copánků. K dispozici měly děti také obrovské hřiště, odrážedla, koloběžky, míče i křídy, se kterými si v průběhu odpoledne náležitě vyhrály.

Vystoupily tady například kapely jako HAIRY GROUPIES, KISS czech company, VIGO, OČI, MAJOR MAJOR, JURSKÝ PARK, FILIP KONVALINKA z hiphopové formace Pio squad, pankáči POZOR MAMUT a mnoho dalších.

Markéta Báťová, AlternativaPro