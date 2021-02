Autorka výstavy Zuzana Bartošová pochází z Brna. Vystudovala ateliér sochařství u Jana Ambrůze na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Od roku 2018 vyučuje na Střední umělecko-průmyslové škole Jihlava-Helenín.

Interaktivní výstava reaguje na klimatické změny v krajině, které jsou dnes často reflektovaným tématem, a tato práce je pojímá spíše odlehčeným způsobem. „Čekání na sníh“ upozorňuje na úbytek vody v krajině, čehož si například minulý rok nešlo nevšimnout. Instalace je spíše konstatováním problému, nenavrhuje přímé řešení, slouží spíše jako varování. Meteorologické balóny se vznášejí ve výšce nad chodníkem a fungují jako světelné sondy – jejich zčervenání naznačuje, kdy nastávají vhodné teplotní a vlhkostní podmínky pro sněhovou nadílku. Balóny obsahují zařízení na snímání údajů o okolní teplotě, které jsou přenášeny na display v uličce. Balóny tak slouží v podstatě jako hlídka, která vyhlíží sníh nad uličkou.

Současně se neplánovaně výstava „Čekání na sníh“ stala pomyslnou sondou oprávněnosti a udržitelnosti uměleckých projevů a děl ve veřejném prostoru. Krátce po náročné celodenní instalaci této výstavy se totiž balóny staly terčem nočního vandalismu. Útočníci byli při svém činu naštěstí natočeni na soukromou kameru a nahlášeni, následně dopadeni policií a nyní čelí trestné a finanční odpovědnosti. Část výstavy je ale nenávratně poškozena a nezbývá, než doufat, že tyto výpady nepochopitelné destrukce do budoucna zmizí, že nám všem poškozování jakéhokoli majetku nebude jedno a zachováme se podobně, jako nejmenovaný náhodný pozorovatel, který vandaly nahlásil a pomohl k jejich dopadení a kterému za to organizátoři Galerie Nonstrop i autorka výstavy velmi děkuje. Pokud budeme jako společnost všímaví ke svému okolí, můžeme podobným incidentům zamezit a potvrdit tak oprávněnost umisťování kvalitních uměleckých a řemeslných děl do veřejného prostoru našeho města.

Komentář kurátora k destrukci instalace

Zuzka přijela instalovat v sobotu dopoledne 16. 1. 2021 s přítelem, do jednoho z nejchladnějších dnů této zimy na Vysočině. Bylo 7 stupňů pod nulou. Měli vypustit meteorologické balóny s čidly a zavěsit displaye. Podíval jsem se na průběh instalace a utíkal jsem domů roztopit kamna se záměrem připravit prostředí ke čtvrté hodině odpolední k rozehřátí umělců sálavým teplem. V devět hodin večer mi volala Zuzka, že se vrací domů, kde se, jak jsem se později dozvěděl, rozehřívali hodinu ve vaně. Večer mi několikrát volalo neznámé číslo, ignoroval jsem ho, chtěl jsem mít svatý klid.

Ráno mne vzbudila státní policie, která mi v kuchyni sdělila, že skupinka Moldavců poškodila instalaci. Jen jsem vytřeštil oči. Jel jsem se podívat do Malé Lazebnické, jeden balón z instalace byl nenávratně pryč a druhý ležel pietně zakryt kabely na zemi, opodál ležel vánoční stromek. Apokalyptický obraz světa. Začal jsem uklízet a zanedlouho přijela Zuzka, během našeho zápasu s entropií se zastavila paní a ukázala nám záznam destrukce kultury.

Ve snímku jsem viděl dva debily, kteří se kastračním balancováním na bráně snaží zachytit úvaz balónu ve čtyřmetrové výšce a ono se jim to povedlo, po odříznutí s ním vískajíce běží do svého brlohu, ouha, balón se nevejde do dveří, trocha násilí a balón zaplnil předsíň. Konec videa.

Toto není první útok na instalaci v galerii a kladu si otázku. Jsou naši spoluobčané dostatečně vyspělí na prezentaci díla ve veřejném prostoru, aniž by ho poškozovali? Je radost z destrukce srovnatelná s radostí z tvorby? Co se stane, když utrhnete květinu?

Vít Kraus, kurátor výstavy