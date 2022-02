Dálkové běhy na lyžích lákají vždy velký počet takzvaných hobby závodníků. Mezi ně patří i šestatřicetiletý Hronek, který si ale vůbec nevedl špatně. V řeči čísel zvládl sedmdesát kilometrů ujet za 5 hodin 33 minut a 35 sekund. Celkově se umístil uprostřed startovního pole, které čítalo více než tři tisíce závodníků. A to i přes to, že před závodem trénoval hlavně v posilovně.

„V cíli to byl super pocit, i když bez pořádného tréninku to bolelo. Závod jsem jel už podruhé, poprvé jsem tu byl v roce 2020, to jsem měl čas o minutu a půl horší,“ zavzpomínal Hronek. Hlavním důvodem, co ho do italského údolí Val di Fiemme znovu táhlo, byla vedle fyzické výzvy také kouzelná atmosféra a prostředí závodu. „Jede se přes třináct vesnic a městeček, takže není nouze o diváckou kulisu. Oni tím závodem žijí, famózně povzbuzují, jako by šlo o nějaké mistrovství světa. A fandí nejen profíkům, ale i nám hobíkům,“ popsal atmosféru amatérský běžec z Vysočiny.

Během závodu měl několik zážitků, ale to by prý bylo na samostatné povídání. Takže celých sedmdesát kilometrů shrnul slovy, že si závod moc užil, i když s ním nejel žádný parťák. „Myslím, že většina známých nejela kvůli covidové situaci,“ uzavřel povídání Hronek.

Marcialonga se jezdí v italském regionu Trentino v rámci seriálu Visma Ski Classics 2021/2022. Už teď o víkendu se v rámci stejného seriálu jede Jizerská padesátka. A i tam nechce Hronek chybět.



