1. Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness a Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz

„Za ideální považuji zahřát se pohybem, a to hned ráno. Podaří-li se vám zorganizovat si ranní povinnosti tak, abyste si našli čas na 30minutové cvičení nebo si šli zaběhat, máte vyhráno. Je to nejlepší start do nového dne. Pokud škola normálně funguje, bývají rána se školáky a předškoláky hektická. V tom případě se mi osvědčilo rozvrhnout si ranní služby s manželem – ten, kdo neveze děti do školy, cvičí. Popřípadě já vyjíždím s dětmi oblečená na běhání a ze školy jedu rovnou do lesa.“

2. Denisa Jasinská, česká kosmetická firma

„Nejen v zimě ještě zvýšíte účinnost kosmetických přípravků, pokud pleť předem správně vyčistíte, uvolníte a prohřejete například vhodnou masáží. K čištění doporučuji používat přípravky s mírným obsahem AHA kyselin. Například kyselina mléčná odstraňuje odumřelé buňky pokožky, pomáhá uvolnit ucpané póry, a předchází tak tvorbě zánětů. Pokud takto důkladně vyčištěnou pleť následně zahřejete a uvolníte jemnou masáží, budou mít účinné látky v kosmetických přípravcích usnadněnou cestu do pokožky a výsledný efekt bude ještě významnější a viditelnější.“

3. Kristýna Přibylová, dětské tělocvičny

„Za osvědčený způsob, jak se nejen v zimě zahřát a zároveň udělat něco pro vlastní imunitu, považuji pohyb. Zároveň děti učím, že před jakýmkoli sportováním je důležité absolvovat tzv. zahřívací fázi, při níž se tělo rozcvičí, svaly se uvolní, klouby protáhnou, zrychlí se krevní oběh. Je-li organismus takto připravený na sportovní výkon, minimalizuje se i riziko úrazů.“

4. Štěpánka Štrougalová, plavecké a dětské centrum

„Za nejlepší metodu, jak se v zimě zahřát, považuji otužování, a pro to je samozřejmě ideální voda. S koupáním můžeme začít už u několikadenních miminek, kdy se ale pobyt ve vaně omezuje jen na pár minut. Vhodné je začít na 5 minutách a postupně při každém dalším „plavání“ vždy minutu přidat. Takto docílíte toho, že ve 3 měsících už v ní pobudou 15 až 20 minut. Obecně se doporučuje v prvních dnech teplota vzduchu v koupelně kolem 23 °C a teplota vody 37 °C. Tu je vhodné postupně snižovat tak, aby třeba v pěti měsících dítě v pohodě zvládlo „plavat“ ve vaně nebo v bazénu, kde je pouhých 30 °C.“

5. Andrea Dostálová, České ghíčko

„Jak se v zimě nejrychleji ohřát? Za mě – určitě vydatnou horkou polévkou. Třeba bramboračkou, připravenou na přepuštěném másle, na němž se i zelenina krásně rozvoní, a udělá tak z obyčejné polévky opravdovou delikatesu.“

Recept: Voňavá bramboračka s ghí

Suroviny na 4 porce: 3 větší brambory, 1/2 celeru, 2 střední mrkve, 1 petržel, 2 stroužky česneku, hrst sušených hub, 1 lžíce ghí od Českého ghíčka, 2–3 lžíce polohrubé mouky, 1,5 l vody, kmín dle chuti, majoránka dle chuti, půl lžičky soli

Postup: Nejprve si namočíme houby na půl hodiny do studené vody. V hrnci necháme rozpustit ghí od Českého ghíčka, přidáme mouku a usmažíme jíšku. Vše zalejeme studenou vodou, přidáme scezené houby a vaříme 15 minut. Potom do hrnce přisypeme na kostky nakrájené brambory, nastrouhanou zeleninu, česnek, kmín a sůl. Vše povaříme dalších patnáct minut. Nakonec polévku dochutíme majoránkou, promícháme a můžeme servírovat na stůl.

6. Martina Žáčková, hotel, Velké Karlovice

„Zvláště v chladnějším období roku považuji za dobrý způsob, jak se zahřát, nordic walking. Naši hosté rádi využívají možnosti půjčit si v hotelu zdarma hole na NW a vydat se s nimi na výlet. Jistě k tomu přispívá i nádherné prostředí CHKO Beskydy s turistickými okruhy, které jsme speciálně pro nordic walking vyznačili, a jež jsou pro tuto nenáročnou, a přitom velmi příjemnou a zdraví prospěšnou sportovní disciplínu ideální. Mapy jednotlivých turistických tras jsou pro hosty zdarma k dispozici v recepci hotelu.“

7. Václav Kuneš, choreograf a umělecký šéf souboru 420PEOPLE

„Myslím, že diváky určitě zahřeje na těle i na duši nové představení souboru současného tance 420PEOPLE, které jsme nazvali OHNĚ STROJE, a v němž účinkuje i známá francouzsko-česká herečka Chantal Poullain. Inscenace je ohňostrojem tance, řeči, hudby, fantazie, obrazivosti, humoru i malého zamyšlení. Při tvoření choreografie jsem se nechal tentokrát volně inspirovat vyprávěním Chantal Poullain a prostřednictvím knihy „Z ulice do ringu“ také rozhovory americké choreografické legendy Twyly Tharp se slavným trenérem boxu Teddy Atlasem. Výsledkem je inscenace, která není příběhem Chantal ani Twyly, nýbrž mohla by být tak trochu o každém z nás a o jeho boji se životem, a to doslova v boxerských rukavicích.

ZUZANA RYBÁŘOVÁ