Připomeňte si s námi velkolepé žďárské pašije, na živo je diváci uvidí až za rok

Čtenář reportér Čtenář

/FOTO, VIDEO/ - Tisíce diváků, přes dvě stovky herců. Silný příběh, který tvoří křesťanské Velikonoce. Žďárská pašijová hra Co se stalo s Ježíšem pravidelně oslovuje v úterý svatého týdne všechny, věřící i nevěřící, a to už od roku 1998. Organizátoři museli akci v průběhu let několikrát zrušit pro nepřízeň počasí, naposledy ji ale Žďár viděl v roce 2019. Od té doby úřadoval koronavirus a protipandemická opatření. I letos se pořadatelé rozhodli, že s návratem Ježíše na žďárský Libušín ještě rok vyčkají. Nechtěli vystavit riziku starší ochotníky, ani celé představení, to kdyby onemocněla velká část herců. Zavzpomínejte proto s námi alespoň ve fotografiích z roku 2018 či díky videu o rok mladšímu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

V roce 2018 předvedli ochotníci ze žďárských farností v přírodním areálu v sídlišti Libušín velikonoční pašijovou hru Co se stalo s Ježíšem po sedmnácté. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot