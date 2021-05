Klášter, zvířátka i unikátní stromořadí. To všechno najdou návštěvníci v Nové Říši a jejím okolí. Zajímavé fotky toho, co je na Novoříšsku nového, nám zaslala Zuzana Musilová.

Rodinný zookoutek Nová Říše | Foto: Zuzana Musilová

Výletníci mohou začít ve Vápovicích, odkud se polní cestou lemovanou stromořadím dostanou do hospodářského dvora v Bohuslavicích. V ohradách jsou koně a další zvířata, děti se vyřádí na hřišti a v nabídce je také projížďka na koni, občerstvení a další atrakce. Na návsi se nachází zvonička. Prý se na ni ale nemá zvonit, slouží jako umíráček. Z Bohuslavic je to po cestě vedle silnice jen kousek do Nové Říše. Ta se pyšní starobylým klášterem s několika prohlídkovými trasami. Děti potěší návštěva zookoutku pod klášterem, kde najdou například surikaty, opičky i klokana. Hezké výhledy si lidé mohou dopřát z vrchu nad městečkem, kam vede křížová cesta.