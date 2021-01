Projektový účesový den. Soutěžili o nej účes školy

V pátek 18. prosince úderem osmé hodiny do naší základní školy vešlo žactvo načesáno k nepoznání. Pozadu nezůstali ani učitelé. Nezasvěcený by si mohl myslet, že si u nás dali dostaveníčko hollywoodské hvězdy, které soutěží o co nejbláznivější účes. Ano soutěžíme, ale o NEJ účes projektového dne naší školy.

Projektový účesový den. Soutěžili o nej účes školy | Foto: Archiv Základní škola Jihlava, Jungmannova 6