První český hororový cirkus přijíždí do Jihlavy. Mrkněte, co vás čeká

Čtenář reportér





Ohana horor cirkus se vrací po dvou letech do Jihlavy. A to ze zcela novou show, vystoupeními, scénou i lidmi. Návštěvníci se mohou těšit na originální a zábavnou kombinaci cirkusu a kabaretu na Znojemské ulici naproti čerpací stanici Benzina od 30. června do 4. července.

Originální a napínavá show se vrací po dvou letech do Jihlavy. | Foto: archiv Ohana horor cirkus