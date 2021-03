Přemýšlíte, jaký moučník nabídnout rodině o víkendu a zároveň se pomalu chystáte na Velikonoce? Pokud se vám doma návod, jak upéct toho nejchutnějšího velikonočního beránka, nedochoval, vyzkoušejte recept od Pavly Stoklasové. Její beránek vydrží dlouho vláčný, a navíc také krásně vypadá. Přečtěte si, co vše budete potřebovat.

Velikonoční beránek profesionální valašské cukrářky | Foto: Resort Valachy, www.valachy.cz

Týden před svátky u nás vrcholí přípravy na pečení beránků. Zjistila jsem, že nejvhodnějším dnem pro pečení je středa. Pokud se tímto doporučením budete řídit, vydrží vám beránek vláčný a chutný až do Velikonočního pondělí. Základem úspěchu jsou kvalitní suroviny a také – perfektně vymazaná a vysypaná forma. Důležitá je pečlivě vymazaná a vysypaná forma. Pečení je lepší v klasické troubě s ohřevem shora i zespodu, a to asi hodinu na 155 °C. Beránka vyklápětjte z formy až poté, co je zcela vyhladlý.