Kyselina hyaluronová totiž dokáže divy nejen s vaším vzhledem, ale také s celkovým zdravotním stavem. Vnitřní užívání kyseliny hyaluronové je zárukou podpory imunity, což je na podzim více než žádoucí.

Recept na dobré zdraví: Během podzimu pijte kyselinu hyaluronovou | Foto: Jiřina Ekrt Jirušková

Od té doby, co kyselinu hyaluronovou (HC) v roce 1934 objevili a její charakteristiky popsali K. Mayer a J. Palmer, získala v medicíně a kosmetice své nezastupitelné místo. Ačkoli mnoho věcí kolem ní zůstává nejasných - například to, proč postupem let tělo přichází o schopnost produkovat tuto kyselinu, její vlastnosti a účinky jsou popsané stále přesněji a opakovaně vědecky potvrzovány.