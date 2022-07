Rekordní Sdílení. Tajemný dárce dorovnal výtěžek běhu na dvě stě tisíc

Skvělé běžecké výkony, radost a štědrost provázely sobotní Půlmaraton pro Sdílení. Akci již podruhé organizoval pro telčskou organizaci Martin Švec. „O Sdílení jsem se dozvěděl již před několika lety, a to díky jejich pomoci v naší rodině. Rozhodl jsem se tuto organizaci podpořit tím, co nadevše miluji, a to je sport. Mým přáním je, aby služby Sdílení byly i nadále dostupné všem, kteří je potřebují,“ vysvětluje Martin Švec. Za fotografie z půlmaratonu děkujeme Jiřímu Zamazalovi.

Výtěžek z Půlmaratonu pro Sdílení činil krásných 200 tisíc korun. | Foto: Jiří Zamazal