V neděli to dokonce v Telči vypadalo jako uprostřed léta a ne jako na začátku dubna. Zatímco loni touto dobou místy na Jihlavsku ještě sněžilo a bylo chladno, letos se teploty přehouply přes dvacet stupňů.

Zchladit se lidé mohli na zmrzlině nebo ve stínu stromů v parku.

Středa sice přinesla ochlazení, ale v dalších dnech se mají teploty opět vrátit k příjemných hodnotám kolem dvaceti stupňů.

Mohlo by vás zajímat: Měl by jít zpátky do školy. Bývalý jeníkovský místostarosta kritizoval starostu