Víte, jak lehce se řídí autobus? Myslíte, že je těžké rozjet se s kamionem? Své by o tom mohly říct tři stovky návštěvníků, kteří v sobotu zavítali do areálu firmy ICOM transport. Sluníčko nám přálo, naši návštěvníci byli v dobré náladě a vozy se celý den nezastavily.

Brány našeho areálu v Jihlavě se pro veřejnost otevřely v deset hodin dopoledne, a od té doby se stroje nezastavily. Zájemci z řad mužů i žen stály celý den ve frontě jen aby si mohli vyzkoušet, jaké to je řídit autobus nebo kamion.

Díky šikovnosti našich návštěvníků i profesionálů, kteří při řízení se vším poradili, probíhaly jízdy bez problémů. Usednout za volant, vše seřídit, zařadit, rozhlédnout se a vyjet. Ukázkovou jízdou se pyšnila většina našich návštěvníků.

Skleník plný paroží. Výstava ukazuje úlovky myslivců, ale i trofeje z nehod

Po projížďce se návštěvníci přesunuli k dílnám autorizovaného servisu Mercedes-Benz. V něm jste nalezli předváděcí vozy, ale taktéž vystavené veterány, které přilákaly nejednoho zvědavce. Na slunci se blyštily takové kousky jako Škoda Praga Aero 150 nebo 706 R zvaná Barča. Z historických Mercedesů jste si mohli prohlédnout W123 kupé a W115.

„Veřejnost se každý den přepravuje našimi autobusy do práce či do školy. Návštěvníky zajímá, jaké to je z druhé strany, z pohledu řidiče. Jsme rádi, že se akce setkala s takovým ohlasem. Našimi branami prošlo více než 300 návštěvníků. Autodoprava je pro všechny z nás srdcovou záležitostí a těšilo nás, že jsme mohli dále předávat své zapálení do oboru“ uvedla Kateřina Kratochvílová, předsedkyně představenstva.

Tereza Jelínková, ICOM transport

FOTO: Boule za ušima. V Hodicích ochutnávali klobásy s čočkou i kroupami