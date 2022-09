O nevšední zahájení festivalu se postarala již v pět hodin odpoledne metal-classical kapela Barock, která zahrála barokní hudbu v rockovém podání. Novou kapelou na našem festivalu byla úžasná skupina Darrock z Valašska, která předvedla skvělý rock s folkovým nádechem. Pak to rozjeli Kejvavý koně a Iras.

Všichni návštěvníci si užili rock se vším všudy. Škoda jen, že účast byla menší než v loni, ale i tak to byla super akce. Příští rok chce u nás Iras oslavit čtyřicet let svého hraní, tak to snad doženeme…

Celé odpoledne a večer poprchávalo, tak jsme se museli průběžně ohřívat tancem a dobrým svařákem. No jak to má na festivalu být.

Marta Vencovská a spol.