A děkujeme především všem zaměstnancům za obrovské nasazení v uplynulém roce, dárcům ať už známým nebo neznámým, za projevy lidskosti a sounáležitosti, a rodinným příslušníkům za toleranci a respektování nastavených pravidel. Velmi specifický režim se nám dařilo, a stále daří zvládat. Těší nás velký zájem o poskytované sociální služby Integrovaného centra sociálních služeb v Jihlavě. Do dalších dnů pevné zdraví nám všem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.