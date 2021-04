/FOTO/ Zřícenina hradu Rokštejn je vhodným výletním cílem jak pro nadšeného turistu, tak pro romantiky, milovníky tajemství a historie. Jde totiž o jednu z nejromantičtějších zřícenin a patří k historickým skvostům Vysočiny. Konkrétně se nachází nedaleko Brtnice, mezi městskými částmi Přímělkov a Panská Lhota.

Příroda kolem Rokštejna láká k vycházce za slunečného počasí. | Foto: Ladislav Plavec

Turista bez auta s chutí k vycházkám si přijde na své. Stačí, když dojede z krajského města do Brtnice a poté se pěšky vydá údolím říčky Brtnice po proudu asi 8 kilometrů. Nebo lze dojet vlakem do Přímělkova nebo do Dolní Smrčné, odkud vedou na Rokštejn asi dvoukilometrové trasy. Ty jsou označené turistickými značkami.