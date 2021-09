“V rámci festivalu jsme zejména plánovali pomoc do budoucna. Připravujeme zapojení dobrovolníků do obnovy zeleně a spolupracujeme na plánování výsadeb.” říká Dalimil Toman z Regionálního centra Hnutí Brontosaurus Podluží. “Chystáme se také na obnovu zničené budovy klubovny, tak aby nejen brzy opět sloužila dětem, ale aby byla zároveň ukázkou budovy s provozem šetrným k přírodě. Plánujeme samozřejmě i další dobrovolnické víkendy a akce na které veřejnost rádi pozveme.” dodává.

Součástí akce byla exkurze do lokality Krče, kde brontosauři plánují vybudovat ukázkové mokřadní biocentrum Lužní park Krče. Na vybraných plochách dobrovolníci v této lokalitě během víkendu vysekávali invazní druhy a zahájili, tak péči o toto místo.

Kromě dobrovolníků se do programu festivalu zapojila i veřejnost. Mnoho lidí přišlo a přispělo na večerních benefičních koncertech, jiní přišli na tvořivé workshopy, další podpořili petici za Záchranu Moravské Amazonie.

Moc nás těší, že mladí lidé - studenti středních a vysokých škol nejen dobrovolničili celé léto na mnoha lokalitách po celé České republice, ale že jsou ochotni pružně přijet i mimo tradiční akce do postižených oblastí, když je to potřeba.

O víkendu 17. - 19. září se v Břeclavi sešla více než stovka dobrovolníků Hnutí Brontosaurus na dobrovolnickém festivalu a vyrazila pomáhat do obcí Mikulčice a Hrušky zasažených tornádem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.