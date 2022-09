„Nová dráha měří 263 metrů a za čtyřiadvacet hodin po ní více než 160 jezdců obkroužilo krásných 1499 okruhů. To je celkem 393,4 kilometrů. O výsledek tady ale nešlo, důležité bylo kroužit bez přestání 24 hodin a to se povedlo. I když v pátek večer začalo pršet a jednu chvíli doslova lilo. Ani to jezdce neodradilo, i já jsem tam dost promokl,“ popsal starosta Stonařova Ivan Šulc. Na rekord dohlíželi komisaři z pelhřimovské agentury Dobrý den. A vyšlo to. Stonařovský rekord se objeví v České knize rekordů za rok 2022.