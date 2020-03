S rodinou jsme se v minulých dnech vydali na několik zdravotních procházek.

Jarní procházky se rodině ze Žďáru moc líbily. | Foto: František Nedělka

Když to ještě šlo, byli jsme se podívat do okolí Hamrů nad Sázavou, k Velkému Dářku, do okolí Lhotky nebo do lomu Štenice. Potkali jsme kvetoucí sněženky a sasanky nebo obdivovali rampouchy, ale hlavně jsme si užívali krásného počasí.