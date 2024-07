Kdo si nechce nechat ujít společný start, může se přidat v neděli v deset hodin. Ostatní na běh mají sedm dní, končí v sobotu 3. srpna.

Startovní brána a stánek Sdílení budou od neděle do pátku od deseti do sedmnácti hodin a v sobotu od deseti do čtrnácti hodin na náměstí v Telči. Ve stánku bude náš dobrovolník nebo dobrovolnice. Nahlásíte zde své jméno, zaplatíte startovné nebo nahlásíte registraci předem. Dostanete identifikační náramek a už bude na vás, jakým tempem trasu oběhnete - obejdete. Poté se můžete vyfotit u brány.

První trasa dlouhá tři kilometry vede kolem historického centra Telče - zámeckým parkem, po hrázi rybníka až k sídlu Sdílení a zpět na náměstí. Druhá trasa je zkrácená přesně o jeden a půl kilometru, ale místo startu i cíle je stejné.

Běh je vhodný pro všechny generace. Rozhodně není nutné běžet, chůze a jízda na invalidním vozíku se také počítá.

Běh je neměřený, není to závod. Zaplacením startovného přispějete na péči o pacienty Sdílení. Více informací včetně registrace je na https://sdileni-beh.cz/