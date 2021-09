Pořádání dechovkových přehlídek má v Dolní Cerekvi dlouholetou tradici. Dříve před kostelem svaté Máří Magdaleny, nyní již několik let na prostranství u kulturního domu se na přelomu srpna a září scházejí příznivci dechové hudby, aby si vyslechli nádherné tóny polek, valčíků, tang a také někdy i trochu taneční muziky. Letos si návštěvníci přišli na své minulou neděli 12. září.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.