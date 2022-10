Sezona draků odstartovala. V Cejli dokonce uletěl do dalekých polí

Krásný podzimní den vylákal na pouštění draků do Cejle nejen děti, ale i rodiče a prarodiče. Některým se podařilo draka dostat vysoko do oblak, některým dokonce uletěl až do dalekých polí. Podívejte se, jak se v Cejli bavili v sobotu 8. října. A i víkend nabízí další drakiády.

Období drakiád začalo. V Cejli už ji mají za sebou. | Foto: se souhlasem obce Cejle

Nakonec se však všichni draci vrátili zpět do Cejle ke svým majitelům. Kromě špekáčků si děti také opékaly marshmellouny. Ti starší zůstali u tradičního buřtu. Všichni si užili krásné odpoledne. Už teď o víkendu mohou zájemci přijít pouštět drak třeba na drakiádu do Třeště na pole nad Bačkorou. V sobotu 15. října od dvou hodin odpoledne tam děti se svými rodiči mohou soutěžit o nejkrásnějšího a nejlépe létajícího draka. Špekáček pro soutěžící zdarma. V neděli 16. října se koná společné pouštění draků v Růžené na louce pod fotbalovým hřištěm. Sraz je ve dvě hodiny odpoledne. Svařák a čaj zdarma, špekáčky s sebou. Bude možnost si je opéct. Pařezáku pod Javořicí barvy podzimu sluší. Podívejte se na tu nádheru