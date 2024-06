Sherlock Holmes a Hercule Poirot na nádvoří hradu Roštejn. Olejové barvy vržené na plátno nabízející inspirativní zážitek. To je výstava malířky, restaurátorky a básnířky Magdaleny Křenkové ze Staré Říše, která je na místě k vidění do třicátého září.

Výstava na Roštejně. | Video: Deník/Zuzana Musilová

Tvorba Magdaleny Křenkové je protkaná staroříšským koloritem. Věnuje se olejomalbě, akvarelu, pastelu, grafice a restaurování, kterému se vyučila v ateliéru svého otce Jana Floriana, řezbáře, malíře, restaurátora. Do grafiky ji zasvětil strýc grafik Michael Florian. Poezii píše od třinácti let. Vyšly jí sbírky básní Měsíc nad Kladinou, Kladina a Protiklady.

Umělecké klima v rodině otevřel dědoušek Josef Florian, vydavatel Dobrého díla. Jeho knihovna se pro autorku stala zdrojem krásy a spirituality.

Rodiče Jan Florian a Karla Florianová dali nenásilné, ale pevné základy k umělecké dráze svých dětí.

Hrad je otevřený od června do srpna od devíti do osmnácti hodin, v září od deseti do sedmnácti hodin. Vstup je zdarma.