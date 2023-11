/FOTO, ROZHOVOR/ Silo Jihlava je komunitní centrum, které buduje bezpečné místo v centru krajského města pro seberozvoj i zábavu bez ohledu na věk nebo sociální skupinu jejích členů i návštěvníků pořádaných akcí. Těch se tu letos konalo asi čtyřicet. V letošním roce se ve srovnávacím výzkumu Místo pro život stalo vítězem speciální kategorie Odpovědná aktivita roku. Vše podstatné už v rozhovoru s Hanou Zoor Svačinkovou, která má v komunitě na starosti mimo jiné PR.

Veganské hody se letos konaly na Sile v Jihlavě. | Foto: Veronika Vajdiaková

Pojďme začít od vlastní komunity…

Jsme poměrně nová komunita nebo spíše staronová komunita, protože k lidem kolem Sila se začali postupně přidávat jejich kamarádi. Fungujeme na nehierarchických principech, snažíme se věci rozhodovat společně, nemáme žádného šéfa. Existuje pouze poradní orgán, který se jmenuje vnitřní kruh, v rámci něhož se scházíme jednou za 14 dní. Společně věci diskutujeme a pracujeme ve formě pracovních skupin, které autonomně řeší vlastní agendy. Takže knihovnická skupina zabezpečuje knihovnu, knižní trh si dělá po svém, jen informuje do vnitřního kruhu. Ten má momentálně osm členů a celá komunita kolem šedesáti, společně se scházíme na plénu několikrát do roka. Aby vše fungovalo, museli jsme si hned na začátku určit vlastní vnitřní hodnoty. Zároveň jsme si definovali vizi a misi, které z hodnot vycházejí. Tvořili jsme je společně, procesem odspoda. Misí je vytvářet v Jihlavě komunitu a prostor otevřený všem, kdo souzní s hodnotami komunity. Společně podporujeme kulturu, kreativitu, sdílení a spolupráci, a budujeme bezpečné místo v centru města pro seberozvoj i zábavu.

Do jaké míry je váš komunitní přístup originální?

Mám už z dřívějška zkušenosti s fungováním v nehierarchických organizacích. Přijde mi důležité, aby taková organizace, když už chce stát na horizontálním principu, měla hodnoty dobře ukotvené, to samé platí pro strategické cíle. Naší vizí je usilovat o uvědomělý, ohleduplný a udržitelný svět bez násilí. Svět, kde jsou si lidé rovni, respektují sebe i přírodu, a kde se mohou svobodně bavit a rozvíjet svůj potenciál. Vzhledem k tomu, že nemáme žádného šéfa, tak je dobré vědět, kam jdeme. Na letošní sezónu jsme měli stanovené cíle, ke kterým jsme směřovali, a každý k nim přispívá, jak zrovna umí a dokáže.

FOTO: Silo v Jihlavě ožilo. Lidé se podívali do míst, kam se běžně nechodí

Jak se může člověk stát členem komunity?

Bereme každého, kdo se chce zapojit, může přijít na akci a rovnou pomáhat. Přišla za mnou třeba kamarádka, že by chtěla pro Silo ilustrovat, tak jsme se hned domluvily na propagaci blížící se akce. Jsou tu lidé, kteří přijdou posekat trávník, zapojí elektriku, nebo lidé, kteří se starají o kousek zahrádky, a i ti tvoří komunitu. Starají se o něco, co je nám společné. My jsme pronajali tento prostor a chceme ho nabízet dalším lidem, aby se tady mohli realizovat. Komunita, to jsou prostě kamarádi, kteří přijdou třeba posedět kolem ohně nebo poslouchat hudbu. S každým je možné řešit nějakou jinou konkrétní věc. Obecně komunitní život může také reagovat na krizi osamění. Tady to je místo, kde se lidé můžou setkávat, poznávat a spolutvořit.

Pojďme se teď podívat na vlastní budovu…

My tomu říkáme silo, ale je to vlastně sýpka. Je to skoro sto let stará budova, postavena byla v roce 1928. Měli jsme tu i památkáře Jiřího Neuberta, který nám dělal komentované prohlídky. Obecně je v Jihlavě velký zájem se něco dozvědět o historii budovy. Jsou to vlastně dvě budovy, první je sýpka a druhá je obytná kancelářská budova. Dále jsou tu různé sklepy, kam se dají dávat věci, a pak hangár, kde je hrnčířský kruh, máme tam basketbalový koš a podobně. Budova sýpky měla být zbourána kvůli tomu, že se staví centrální dopravní terminál. Do budoucna se vedle napojí silnice na kruhový objezd, který je poblíž, takže přijdeme o část pozemku. Ale tím, že budova má unikátní lamelové dřevěné krovy, tak se stala památkou a nebyla nakonec zbourána, i když už na to existoval plán.

Wednesday i zubaté dýně v Jihlavě. Mrkněte na výzdobu, která právě teď baví děti

Jak je to vlastnicky?

Budovu vlastní ZZN Jihlava, což je zemědělská společnost, která vlastní různé zemědělské objekty na Vysočině. Tato sýpka už technologicky ani velikostí nedostačuje pro praktické využití na skladování obilí. Pokud jde o nás, tak si to pronajímal náš kamarád jako fyzická osoba. Všechny výdaje spojené s provozem jsme platili my jako Silo Jihlava. Právě slavíme přepis smlouvy na spolek Silo Jihlava a zároveň na delší období pěti let, což nám dává možnost tady realizovat více aktivit a dlouhodobě. Je to důležité také vůči městu a dalším aktérům, že to myslíme vážně.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna?

Zatím Silo tvoří skupina dobrovolníků a dobrovolnic. Přes léto tu máme stánek s nápoji a veganskými utopenci a část z výdělků jde na provoz. Doufáme, že i příští rok se nám podaří stánek zachovat. Na akcích jsme schopni vydělat na provoz a na nájem. Probíhala zde také jedna výstava, kterou pomáhalo zafinancovat město Jihlava, za což moc děkujeme. Po grantových příležitostech se díváme a se založením spolku jsme začali podávat žádosti, protože vidíme, že bez peněz od donorů je fungování velmi náročné. Moc děkujeme všem, kdo nám poskytli či poskytnou nějaký dar. Spousta věcí přichází od dobrých lidí i firem z Jihlavy, třeba stánek, palety, nábytek nebo hlína. Je skvělé, že se Jihlava spojí při konkrétní realizaci. Právě Silo zazimováváme a chystáme aktivity na příští rok. Sezónnost nám teď dává sílu se nadechnout, vystoupit z kolotoče akcí a věnovat se komunitě. Jedním z našich přání je i zkolaudovat část vnitřních prostor, aby tam mohli působit umělci nebo třeba šachový kroužek, rádi bychom uvnitř měli i bazárek či kavárnu.

Všechny odstíny zlaté. Telčské Lipky rozzářily podzimní barvy

Co se tu v letošním roce konalo?

Během letoška jsme udělali více než 40 kulturních akcí. Vděčíme za to hlavně aktivním lidem, kteří si vzali konkrétní akce na starost a celé to realizovali za nízké náklady, případně partnerským organizacím, které využily našeho zázemí. Promítali jsme tu letní kino i Živé kino díky spolupráci s Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů Ji.hlava. Dělali jsme i řadu koncertů nebo akcí pro rodiny s dětmi. Dále se tu uskutečnil bazárek květin, deskohraní, PechaKucha Night nebo veganské hody. Na každou akci přijde trochu jiná skupina a je to velmi obohacující.

Kolik se sejde lidí?

Obvykle tak kolem stovky. Záleží, co se děje. Když jsme měli den otevřených dveří, tak tu bylo asi 500 lidí. Otevírali jsme a před bránou už stála fronta lidí. Bylo skvělé, že to nebyli jen naši kamarádi, ale také lidé, kteří tu dříve pracovali nebo mají nějaké zážitky spojené s touto budovou.

VIDEO: První podzimní slavnosti v zoo si užila zvířata i návštěvníci